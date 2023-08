Vaud: La chaleur n’arrêtera bientôt plus les trains à Rennaz

Le train n’aura bientôt plus de problèmes pour circuler entre Aigle et Leysin lors de fortes chaleurs. Image d’illustration.

L’interruption de la circulation des trains est toutefois rarissime et n’a lieu, selon notre interlocuteur, qu’une à deux fois par an. «On est en altitude et le site est protégé des fortes températures par les arbres avoisinants. Les mesures d’urgence d’entretien sont d’une part le refroidissement du dispositif avec de l’eau et le réglage de la crémaillère», explique l’ingénieur.