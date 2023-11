Vaud: la galère des pendulaires à cause de la panne CFF

On a joué des coudes à la gare de Morges pour trouver une solution de repli, ce jeudi matin.

«Entre train, bus et métro, mon voyage entre Yverdon et Lausanne a duré deux heures», explique Ahmed*, un lecteur de 20 Minutes. Comme de nombreux pendulaires, l’homme a été freiné, jeudi matin, par la suppression des trains qui relient Lausanne à Yverdon et Lausanne à Genève. La faute à des câbles qui ont été sectionnés par erreur cette nuit, lors de travaux à Renens (VD).