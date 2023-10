Vaud: La procureure remet au pas leur insupportable voisine

Xena* est un cauchemar pour ses voisins. Elle n’attend pas d’être invitée pour s’incruster chez les autres avec des remarques désagréables. En février 2020, importunée à son domicile par l’acariâtre et désagréable quinquagénaire, une voisine a dû appeler la police. Deux mois plus tard, c’est Sergio*, un voisin d’origine espagnole, qui a eu droit à une remarque xénophobe. «Monsieur, votre geste de ce matin de souiller les objets d’autrui avec votre poubelle n’est pas digne d’un citoyen. Peut-être que dans votre pays, c’est normal. Pourquoi ne pas y retourner…» L’homme a porté plainte pour injure. Mais, déterminée à lui chercher noise, la quérulente Xena n’a pas voulu lâcher Sergio. En février 2021, elle a affirmé aux autorités que c’est son voisin espagnol qui souillait les pots de fleurs de la Ville de Lausanne avec des déchets. Se sentant diffamé, Sergio a de nouveau porté plainte.

«Je suis chez moi. Vous n’êtes pas chez vous»

Trois mois plus tard, trop intriguée par un courrier destiné à une voisine, elle a ouvert la lettre. Xena a ainsi pris connaissance du contenu rédigé par un médecin. La trop curieuse quinquagénaire a ensuite reglissé le courrier dans la boîte aux lettres de l’intéressée.

«La prévenue n’en est pas à son coup d’essai dans des réactions outrageantes envers des connaissances et des voisins qu’elle prend en grippe pour des motifs aberrants, parfois teintés d’un racisme détestable», a constaté la procureure. Dans son ordonnance pénale, la magistrate a également rappelé que Xena avait déjà à son passif trois condamnations. En effet, Xena a été sanctionnée par la justice en 2011, 2013 et 2014 pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et injure.