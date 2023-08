La région d’Eclépens sondée pour un projet de géothermie profonde

Y a-t-il assez d’eau chaude dans les sous-sols de la région d’Éclépens pour un projet de géothermie profonde? L’entreprise vaudoise Swiss Geo Energy (SGE) veut en avoir le cœur net. Elle va réaliser dès le 20 septembre une campagne de prospection géophysique, dans le cadre du projet «GeoCogen Eclépens». But: récupérer dès 2030 la chaleur de l’eau et la redistribuer à quelque 5000 foyers et entreprises de la région, via un réseau de chaleur régional. La société projette même de produire de l’électricité et de la réinjecter dans le réseau suisse pour quelque 3700 foyers.