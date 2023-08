Vaud se rapproche du Québec pour parler argent, mais pas que

Puisqu’ils parlent (presque) la même langue, le Québec et le Canton de Vaud ont décidé de mettre en place un rapprochement stratégique, au terme d’une rencontre ce mercredi à Lausanne. Les autorités vaudoises ont reçu la visite de Martine Biron, ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie et de la Condition Féminine, pour en discuter.

L’accent sera mis sur des domaines d’innovation tels que: les technologies de la confiance et la cybersécurité, les cleantech, les sciences de la vie ou encore l’aérospatial. «Le Québec et la Suisse romande sont résolument deux régions dynamiques et complémentaires. Ensemble, elles peuvent offrir de réelles opportunités pour les organisations et entrepreneurs désireux d’innover et de croître, en Europe ou sur le continent nord-américain», a salué Martine Biron.