Vaud: Le gestionnaire des certificats Covid trafiquait des faux

Tiago* était au cœur du dispositif mis en place par les autorités durant la crise sanitaire. Ce quadragénaire portugais était gestionnaire de dossiers au sein de l’équipe responsable des certificats Covid. Entre septembre et octobre 2021, à une période où les personnes non vaccinées subissaient des restrictions d’accès au restaurant et dans les avions, Tiago a produit plusieurs faux certificats.