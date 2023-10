Procès à Yverdon: le père accusé d’inceste risque 17 ans de prison

«Je ne veux pas qu’elle me pardonne, c’est impardonnable, dégueulasse, immonde. (…) J’ai détruit sa vie, nos vies. Je suis vraiment désolé. (…)» Lors du deuxième jour de son procès, mardi, c’est ce que ce père, accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille de ses 11 à ses 17 ans , a souhaité que l’on adresse à sa progéniture. Lundi, Léa* avait refusé de faire face à son géniteur. Mardi, le procureur a requis une peine de 17 ans de prison ferme contre le quinquagénaire, notamment pour viol, inceste et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, rapporte lematin.ch .

«Je veux qu’il me rende les années qu’il m’a prises», a exigé de la justice la jeune femme, aujourd’hui âgée de 22 ans. Pendant six longues années, le patriarche lui a infligé des rapports sexuels plusieurs fois par semaine, souvent sans préservatifs, pour lesquels il la rémunérait: 20 francs pour une fellation et 50 francs pour une relation complète. Tout se passait le soir, sur le canapé du foyer familial du Gros-de-Vaud. Le prévenu reconnaît dans les grandes lignes les actes reprochés mais conteste leur fréquence et l’âge qu’avait sa progéniture quand les abus ont commencé.