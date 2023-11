Vaud: Un père incestueux écope de 15 ans de prison 

Le prévenu de 54 ans est en prison depuis plus d’un an. Ici, à sa sortir du fourgon cellulaire, le 30 octobre, premier jour de son procès au Tribunal d’Yverdon.

Il était accusé d’avoir abusé de sa fille pendant plusieurs années . Vendredi, ce père de famille a été reconnu coupable notamment de viol, inceste et violation du devoir d’assistance ou d’éducation . Le quinquénaire a été condamné par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à Yverdon (VD) à 15 ans de prison. La mère, qui avait tout fait pour étouffer les faits après que sa fille lui avait tout raconté, a écopé de 4 ans d’emprisonnement pour complicité.

Les attouchements avaient débuté lors de vacances en Espagne, en 2013, lorsque la fillette avait 11 ans, avait-elle expliqué devant la justice. De retour au domicile familial dans le Gros-de-Vaud, les attouchements avaient continué, le soir, sur le canapé, quand tout le monde était couché. Avant que le patriarche n’aille plus loin avec des demandes de masturbation, des fellations et des pénétrations souvent sans préservatifs. Des actes sexuels infligés à la chair de sa chair plusieurs fois par semaine, pendant six ans, et pour lesquels le père rémunérait sa progéniture: 20 francs pour une fellation et 50 francs pour une relation complète.