Le PLR Vaud veut des rayons de 5 mètres sans mendiant

Le débat sur la mendicité dans le canton de Vaud est loin d’être clos. Le PLR vaudois a communiqué lundi ses reproches sur le projet de loi proposé début juillet par le Conseil d’Etat . «Il n’est pas abouti et doit aller plus loin afin de pouvoir garantir à la population un espace public serein et libre de sollicitation agressive ou intrusive», écrit le parti. Le gouvernement vaudois a listé des lieux où la mendicité serait interdite. C’est cette liste que les libéraux-radicaux trouvent trop faible.

Par exemple, le Conseil d’Etat mentionne dans son projet de loi «les transports publics et leurs arrêts». Le PLR voudrait qu’on y ajoute un rayon «de cinq mètres» autour des entrées et sorties de gares et des arrêts. Il voudrait aussi ajouter, par exemple, «un rayon de cinq mètres autour des distributeurs automatiques d’argent» ainsi que «des entrées et sorties de magasins, banques, bureaux de poste, musées, théâtres, cinémas, immeubles d’habitation et de bureaux» ou «des hôtels, restaurants et terrasses».