Vaud: L’élargissement de l’autoroute A1 divise le Grand Conseil

Une résolution réclamait que le Conseil d’État puisse faire pression sur Berne, concernant le projet du passage de l’A1 à six voies au lieu de quatre, entre Le Vengeron et Nyon. C’est la voix du président du Parlement qui l’a finalement enterrée.

D’importants bouchons se forment régulièrement sur l’autoroute A1. VQH

Mardi, le député David Raedler (Les Verts) a soumis au Grand Conseil vaudois une résolution qui a provoqué de houleux débats. Concrètement, son texte demandait que le Conseil d’État (CE) fasse pression sur le Conseil fédéral (CF) pour que le projet d’élargissement de l’autoroute A1 entre Le Vengeron et Nyon empiète le moins possible sur les surfaces agricoles et les forêts. D’emblée, au moment de présenter cette résolution, le député et président de l’ATE Vaud a émis le souhait que les discussions ne se transforment pas en combat pour ou contre l’autoroute et, plus largement, sur l’utilisation de la voiture. Mais force est de constater que ce souhait n’a pas vraiment été respecté.

Pour commencer, Marc-Olivier Buffat (UDC) a lâché: «Je fais confiance au CE pour vendre chèrement la peau de nos forêts, qui sont en train d’augmenter, de même que les surfaces d’assolement (SDA). Attendons de voir ce qui se passe à Berne, avant de faire des moulinets ou de réinventer la roue… des automobilistes qui empruntent quotidiennement une autoroute surchargée.» Et son collègue Fabrice Moscheni (UDC) de renchérir: «Cette résolution ne sert pas à grand-chose, mais ça reste une attaque frontale aux utilisateurs de voitures. Pourtant, je vous rappelle qu’on n’habite pas tous dans les grands centres urbains.»

Les surfaces seront compensées

Le socialiste Romain Pilloud a, de son côté, fait part de sa crainte que l’élargissement de l’autoroute compromette une future deuxième voie ferroviaire entre Genève et Lausanne, en utilisant les surfaces nécessaires. Quant à David Raedler, il a précisé que son idée n’était pas d’aller contre le projet, sans cacher qu’il y est clairement opposé, mais de faire en sorte que le CF privilégie des solutions moins gourmandes en espaces, par exemple en utilisant la bande d’arrêt d’urgence comme entre Morges et Écublens. Enfin, Géraldine Dubuis (Les Verts) a estimé qu’«élargir les routes, ce n’est pas la solution. Plus de routes, c’est plus de voitures et plus de bouchons.» Pour finir, le conseiller d’État Vassilis Venizelos a réitéré que le doublement de la voie ferroviaire demeurerait, dans tous les cas, une priorité. Il a aussi rappelé que toutes les SDA utilisées pour ce projet, comme pour l’élargissement de l’A1, seraient compensées.

Les débats clos, les députés ont été appelés à voter la résolution. Et la division n’aurait pas pu être plus parfaite puisque 65 élus ont accepté le texte et 65 l’ont refusé. Face à cette égalité, tout dépendait donc du président du Grand Conseil, Laurent Miéville (VL). Et il a dit non.