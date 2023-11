Vaud: L’EPFL n’a pas respecté ses propres règlements d’examen

La première fois, il n’avait pas assez travaillé. Il l’admet volontiers. Mais son deuxième échec au moment de présenter son projet, dans le cadre d’un master en génie civil, a laissé un étudiant de l’EPFL sans voix. «L’examen oral s’est passé dans un cadre inhospitalier. J’ai ressenti d’emblée comme une envie de me saquer. Les examinateurs cherchaient la petite bête. On aurait dit un interrogatoire de police», se souvient-il. Mais le plus dur à supporter, c’est que ce second échec était définitif. «Être recalé, comme ça, à la toute fin de mon parcours, m’a bousillé le moral. J’ai même dû consulter un psy», explique-t-il.