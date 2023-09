Les associations sportives vaudoises demandent plus de budget

Un an après le dépôt de son initiative «1% pour le sport», Sport Vaud a établi un rapport de 44 pages présentant plus de cinquante propositions d’action réparties en dix axes stratégiques. Toutes les associations sportives cantonales membres, représentant environ 160'000 sportifs vaudois, ont été consultées afin d’identifier clairement leurs besoins. Il en ressort notamment que les besoins en termes d’investissement infrastructurels sont évalués à près de 250 millions de francs et que les besoins de fonctionnement sont supérieurs à 42 millions de francs par an.

Aujourd’hui, le Canton alloue moins de 0,1% de son budget au sport, soit quelque 8 millions. Alors que Vaud se targue de sa grande réussite dans la politique d’accueil de fédérations et manifestations sportives internationales, la politique de développement du sport cantonal souffre d’un manque très important d’infrastructures et d’absence quasi totale de soutien aux clubs et au bénévolat, relève Sport Vaud. Un constat qui ne date pas d’hier. En 2016 déjà, le Service de l’éducation physique et du sport du Canton de Vaud avait relevé un important manque d’infrastructures sportives sur le territoire cantonal. De nombreux clubs et associations étaient malheureusement dans l’obligation de refuser des membres par manque d’espace pour pratiquer leur discipline sportive. Le récent sondage effectué par Sport Vaud auprès de ses membres atteste que rien n’a changé aujourd’hui.