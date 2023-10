Les carrossiers ont fait mumuse avec sa Maserati

Le propriétaire de cette Maserati a été choqué en vérifiant les images de sa dashcam. DR

Certains automobilistes tiennent à leur voiture comme à la prunelle de leurs yeux. La confier à quelqu’un est aussi dur pour eux que déposer un bébé chez un inconnu. Mais, parfois, ils n’ont pas le choix. Et c’est exactement ce qui est récemment arrivé à un Vaudois. Sa Maserati GranCabrio ayant été rayée, son assurance lui a indiqué l’adresse d’une carrosserie partenaire proche de son domicile. C’est donc un peu à contrecœur qu’il l’a déposée chez un spécialiste nord vaudois qu’il ne connaissait pas.

Le carrossier a ensuite gardé le véhicule durant environ deux semaines, laissant le propriétaire sans nouvelles de son jouet préféré. Et au moment de récupérer sa Maserati, la déception était de taille. Le pare-chocs avant était abîmé, un siège avait été souillé et, surtout, la voiture ne démarrait plus. «La batterie était vide, car nous avions travaillé avec les portes ouvertes. Mais nous l’avons rapidement pontée et le client a pu repartir sans problème», explique le garagiste.

Le patron l’a prise pour rentrer chez lui

C’est finalement en rentrant chez lui que le client a découvert le pot aux roses. La Maserati, qui au vu de son kilométrage, peut être estimée à 70’000 francs, était équipée de deux dashcams. Et les images étaient très explicites. «Tous les employés de la carrosserie ont fait mumuse avec ma voiture. On les voit faire de monstres accélérations et de gros freinages ainsi que mettre de grands coups de gaz pour écouter le moteur. Même le patron a pris un soir ma voiture pour rentrer chez lui et il a tapé dans une autre voiture», déplore le Vaudois. Et le carrossier de rétorquer: «C’est vrai que nous avons fait quelques tours avec sa Maserati. C’est humain, mais on n’a pas non plus fait les fous avec.»