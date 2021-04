On pourra danser et participer aux tournois sportifs à Monnaz, Rances et Chavannes-le-Chêne cet été, mais pas à Puidoux qui est pourtant aussi dans le canton de Vaud. C’est que les organisateurs des girons préparent l’événement depuis 4 ans, souligne la RTS qui relève la dichotomie cantonale.