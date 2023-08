Médecin accusé d’avoir causé la mort d’une mère qui venait d’accoucher

«Il est hautement qualifié»

Le médecin exerce toujours à l’hôpital de Morges. «Nous avons toute confiance en lui. Il est hautement qualifié, avec plus de 25 ans d’expérience. Au cours de sa carrière, il a accompagné près de 10’000 accouchements, dont plus de 2000 césariennes», a déclaré lundi l’établissement. Et d’ajouter: «Nous exprimons nos pensées et notre solidarité à la famille qui traverse une lourde épreuve.» De son côté, l’accusé, qui n’avait jamais été confronté à une telle issue fatale, s’est dit «profondément marqué». «C’est une tragédie, ça me bouleverse. Je suis sincèrement désolé», a-t-il adressé à la famille de la défunte.