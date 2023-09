Vaud: Médecin coupable d’avoir causé la mort d’une jeune mère

«Omission fautive»

«Le jugement est justifié, mais pas satisfaisant au regard de la situation…», a réagi Me Anissa Hallenbarter, avocate du mari de la défunte et de ses trois filles, aujourd’hui âgées de 6, 10 et 13 ans. Six ans après la disparition de cette mère de famille, ses proches sont toujours dévastés. «Néanmoins, la souffrance des parties plaignantes a été reconnue», a-t-elle ajouté.