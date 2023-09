Vaud: Mère condamnée pour avoir tabassé son mari et son enfant

Quand Anita* perd ses nerfs, son fils âgé de dix ans et son mari subissent quasi inévitablement ses foudres. Le garçon a notamment subi des fessées, des tapes avec une spatule en bois ou une ceinture entre mai 2020 et mai 2022. L’avocate et curatrice de l’enfant a porté plainte.

En 2018, la Suissesse domiciliée dans l’Ouest lausannois et active dans la restauration avait déjà menacé son mari avec un couteau. Lors d’autres disputes ultérieures, il avait reçu des coups de poing et de coude. En août 2022, sa femme lui a lancé en pleine tête un support conçu pour lester les ballons gonflés à l’hélium. C’est le front ensanglanté que l’homme battu s’est présenté dans une structure hospitalière.

Alors qu’une procédure était déjà ouverte à son encontre à cause de sa violence, Anita a réitéré ses actes malveillants. Entre octobre et novembre 2022, elle a tordu le bras de son fils et lui a donné des coups de pied. Ce qui a poussé l’avocate et curatrice du garçon de déposer une nouvelle plainte pénale.