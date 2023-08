Vaud: Mis aux poursuites pour des funérailles réglées depuis des années

Avant cela, le Vaudois avait reçu un avis par la poste alors qu’il était en vacances. «Dès mon retour, j’ai contacté La Poste, qui n’avait plus le pli. On m’a conseillé de voir directement à l’Office des poursuites et faillites, ce que j’ai fait. C’est là que j’ai découvert de quoi il s’agissait», détaille-t-il.

Paiement effectué dans les délais

Selon lui, c’est la première fois que son entreprise se retrouve confrontée à cette problématique. Surpris que le client n’ait pas reçu de rappel avant le commandement de payer, il justifie le long laps de temps entre les funérailles et l’envoi de la poursuite ainsi: «Avec les successions, on est obligés de laisser énormément de temps avant de se faire payer. Mais pour des raisons légales, si on veut récupérer notre dû, on doit lancer la procédure de poursuite dans les cinq ans.» Serge Zwyssig assure enfin avoir pris toutes les dispositions nécessaires à la radiation de la poursuite auprès de l’Office concerné.