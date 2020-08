Rentrée scolaire Vaud pense «vert»: finis les voyages d’étude en avion

Le Canton a présenté son plan pour la rentrée des classes. Une reprise qui veut s’inscrire dans la durabilité, avec notamment la fin des sorties scolaires en avion.

Parmi elles, un nouvel chemin que souhaite prendre la conseillère d’État Cesla Amarelle: celui de la durabilité. Depuis le 1er avril, le Canton a mis en place une cellule durabilité au sein du département de la formation de la jeunesse et de la culture (DFJC). Elle a pour but de «répondre concrètement à ce qui constitue l’un des plus grands défis du 21e siècle» à travers l’école.