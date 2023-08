Vaud met le cap sur la sobriété énergétique 

Le nouveau texte mis en consultation par le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) ce lundi, a pour objectif de concrétiser les objectifs fixés par le Conseil d’Etat dans le cadre du Plan climat et de son programme de législature: réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la neutralité carbone au plus tard en 2050.