Vaud: Nyon veut accélérer la mise en place du 30km/h

Qui va piano va sano. Suivant le proverbe italien, la Ville de Nyon a décidé de procéder pas à pas pour repenser son réseau routier. Ainsi que le relate «La Côte». Objectif: augmenter le nombre d’axes limités à 30 km/h. Dans un premier temps, une vingtaine de rues ont été identifiées pour passer le cap. D’autres mesures visant à pacifier le trafic et à réduire les nuisances sont à l’étude. A l’instar du passage aux 30 km/h nocturnes et des feux clignotants de nuit. Ces différentes étapes devraient se succéder entre la fin de l’année et l’été 2025. A noter que plusieurs villes suisses, telles que Fribourg, se penchent sur la généralisation des zones 30. A Genève, le débat sur cette question fait grand bruit.