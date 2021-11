Vaccination : Vaud ouvre la prise de rendez-vous pour la 3e dose

Le Canton annonce son programme pour la semaine de vaccination. Dès vendredi, les personnes de plus de 65 ans peuvent prendre rendez-vous pour un rappel.

«Les personnes vaccinées nées en 1956 et avant sont invitées à prendre rendez-vous pour une dose de rappel», informe ce jeudi, le Canton de Vaud, dans un communiqué. Il rappelle que la protection tend à diminuer au fil des mois chez les personnes âgées et qu’ un rappel est recommandé , dès six mois, après la deuxième dose.

Concert et rencontres

Les autorités en profitent pour annoncer ce qui est prévu dans le cadre de la semaine de vaccination du 8 au 14 novembre. «Un concert est prévu mardi 9 novembre, à 19h, et propose cinq artistes, dont les Romands Stress et Danitsa. Il se tiendra sur l’esplanade de Montbenon à Lausanne et peut accueillir quelque 400 personnes. Le concert est gratuit, mais sur inscription, et le certificat Covid n’est pas demandé», détaille le communiqué. Un bus de vaccination, ouvert à tous, se trouvera sur place.