Coronavirus – Vaud ouvre la prise de rendez-vous pour le vaccin Janssen

Huit centres de vaccination dans le canton

Les possibilités de se faire vacciner avec les vaccins Moderna et Pfizer restent nombreuses dans le canton de Vaud. Huit centres sont actuellement ouverts. La vaccination est également possible dans certaines pharmacies et cabinets médicaux. Une offre de vaccination mobile sans rendez-vous est également proposée par la Protection civile vaudoise à Orbe du 4 au 8 octobre et à Aubonne du 11 au 15 octobre 2021. La prise de rendez-vous se fait en ligne ou par téléphone: www.coronavax.ch ou via la hotline 058 715 11 00.