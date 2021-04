Covid-19 : Vaud ouvre la vaccination à la population dès 18 ans

Cet élargissement à la population générale est rendu possible grâce à l’augmentation des livraisons des deux vaccins actuellement approuvés en Suisse, fait-il savoir.

Tous les adultes peuvent désormais se faire vacciner dans le canton de Vaud. AFP

Tous les adultes peuvent désormais se faire vacciner dans le canton de Vaud. Le canton ouvre en effet la prise de rendez-vous pour la vaccination à toute la population âgée de 18 ans et plus, fait-il savoir dans un communiqué ce lundi. «Dès ce lundi 26 avril à 12h30, toutes les personnes nées avant 2003 et habitant dans le canton de Vaud peuvent prendre rendez-vous de préférence via le site www.coronavax.ch, ou en appelant le 058 715 11 00 si l’inscription par Internet n’est pas possible», précise le texte.

«Avec les livraisons plus importantes des vaccins de Moderna et de Pfizer, le renforcement du dispositif cantonal ainsi que l’état d’avancement de la vaccination dans les groupes précédents, les conditions sont réunies pour offrir la possibilité de se faire vacciner à toute la population de plus de 18 ans qui le souhaite», explique-t-il.

Les 50-64 ans au rendez-vous

A ce jour, plus de 83% des malades chroniques sont vaccinés, deux tiers des plus de 75 ans et plus de la moitié des 65 -74 ans, souligne le canton. Lors de l’ouverture aux 50-64 ans, la réponse a été enthousiaste et la moitié environ de cette catégorie a d’ores et déjà pris rendez-vous, annnonce-t-il.

Les plus de 18 ans peuvent donc se faire vacciner à leur tour, afin d’offrir des perspectives, souligne le communiqué. Le plan en trois phases du Conseil fédéral actuellement en consultation mentionne en effet la couverture vaccinale comme un des critères en vue d’un assouplissement des mesures afin que la vie sociale, culturelle et sportive puisse reprendre progressivement, rappelle-t-il.

File d’attente pour s’inscrire Le site CoronaVax, destiné aux inscriptions à la vaccination, était déjà en surcharge quelques minutes après l’annonce de l’ouverture aux plus jeunes. Le Canton a mis en place une file d’attente numérique pour trier les nouvelles inscriptions. «J’ai l’impression d’être en train d’acheter des billets Paléo», rigole un jeune Vaudois qui s’est rué sur l’occasion.

Montreux inaugré ce lundi

Si la prise de rendez-vous a pu être élargie, c’est aussi grâce à l’inauguration ce lundi du nouveau centre de vaccination de masse de Montreux. Ouvert du du lundi au samedi, de 8h à 22h, et le dimanche de 9h à 16h, il fonctionne avec une capacité de 4000 injections par semaine les 4 premières semaines, puis d’environ 8000. A noter aussi qu’il est possible désormais de se faire vacciner depuis ce lundi au centre d’Unisanté à Lausanne, ainsi que dans les cliniques privées Bois-Cerf et Genolier.

Le dispositif vaudois compte désormais 14 centres et lieux de vaccination répartis dans tout le canton, à savoir l’HIB à Payerne, les EHNV à Yverdon, l’HRC à Rennaz, La Lignière à Gland, l’EHC à Morges, le GHOL à Nyon, la clinique de Genolier, le CHUV à Lausanne, Beaulieu, Unisanté et la clinique Bois-Cerf à Lausanne, le centre 2M2C à Montreux, ainsi que les Pôle Santé du Balcon du Jura et de la Vallée de Joux. Sans oublier un vaste réseau de médecins et de pharmacies à travers le canton.

Dans le canton de Neuchâtel, le médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert a lui appelé les plus jeunes, qui devraient être les derniers à pouvoir accéder à la vaccination, à la patience. «Il y a encore deux mois assez pénibles devant nous. Car les derniers vaccinés mi-juin ne seront immunisés qu'en août», a-t-il déclaré.