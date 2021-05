Pandémie : Vaud ouvre la vaccination aux jeunes dès 16 ans

Cette ouverture, valable dès ce lundi, s’inscrit dans la suite de la stratégie du gouvernement qui offre la possibilité d’être vaccinées à des classes d’âges toujours plus jeunes.

Après l’ouverture le 26 avril de la vaccination aux plus de 18 ans, le Canton de Vaud permet aussi aux plus de 16 ans de se faire vacciner, annonce-t-il ce lundi dans un communiqué .

Les jeunes Vaudois nés en 2004 et 2005 pourront se faire piquer dès ce lundi dans quatre centres du canton: soit au CHUV à Lausanne, à l’HRC (Hôpital Riviera-Chablais) à Rennaz, à l’EHC (Ensemble Hospitalier de la Côte) à Morges, et aux Établissements Hospitaliers du Nord Vaudois à Yverdon.

Pour le gouvernement et les autorités sanitaires, le plus important est d’atteindre l’immunité collective au plus vite. «C’est le meilleur moyen de sortir de la crise et d’éviter que le virus ne mute», estime-t-il. Cette décision s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie du canton.