Élections fédérales 2023: pas de débats dans les écoles vaudoises

Booster la participation politique des jeunes

L’association Discuss it, fondée en 2017, est surtout active en Suisse alémanique, mais depuis 2021 elle s’installe en Suisse romande, dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel. Cette année, elle comptait s’implanter dans le canton de Vaud pour les élections fédérales. Son but: promouvoir l’intérêt politique des jeunes de manière neutre et participative. Krista Kaufmann précise: «Discuss it a été fondé par des jeunes pour les jeunes. L’objectif est de soutenir et d’encourager l’éducation à la politique participative dans les écoles.»