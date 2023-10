Vaud: Pas d’âge limite pour un chasseur sachant tirer

Épreuves périodiques de tirs

Chaque chasseur doit se soumettre tous les trois ans aux épreuves périodiques de tirs. Pour réussir, il doit obtenir au moins deux touchés sur trois coups pour le tir du chamois (la cible est placée au minimum à 100 m); trois touchés sur cinq coups pour le tir du sanglier (la cible est placée au minimum à 30 m et est en mouvement sur deux des cinq coups); et trois touchés sur six coups pour le tir du lièvre (cible mobile à une distance maximale de 30 m). À noter qu’il s’agit des minimas requis pour le canton de Vaud, mais le chasseur peut également décider de passer son épreuve selon les standards suisses, plus difficiles, mais permettant de chasser dans tout le pays.