Vaud: Peines confirmées pour les proprios de chiens mordeurs

Image d’illustration. Pixabay/thereseb87

Alors qu’il effectuait des travaux d’électricité à l’extérieur de la propriété d’un ami, à Bex (VD), un septuagénaire avait été attaqué par les deux dogues argentins du fils de son ami. L’homme avait été mordu à plusieurs reprises par les molosses et son ami avait lui-même été blessé en tentant de maîtriser les chiens. Cette attaque, qui s’était produite en 2020, avait fini au tribunal. Père et fils avaient été condamnés pour lésions corporelles simples par négligence. Un jugement qui avait été révisé en appel, les deux hommes ayant été condamnés plus lourdement pour lésions corporelles graves par négligence.

Père et fils ont porté l’affaire devant le Tribunal fédéral, estimant que la victime avait sa part de responsabilité: selon eux, le septuagénaire connaissait les chiens et savait qu’il devait se méfier. Or, ce jour-là, il avait prévenu son ami qu’il partait manger et acheter du matériel. À son retour, il avait simplement sonné pour s’annoncer et n’avait pas attendu avant d’entrer dans le jardin, où se trouvaient les dogues. Le propriétaire des chiens et son père avaient du reste porté plainte pour violation de domicile, un grief que la justice vaudoise n’avait pas retenu.

Le comportement de la victime pas en cause

Comme la cour cantonale, le Tribunal fédéral (TF) n’est pas entré en matière sur ce point, estimant que la victime avait déjà fait quelques allers-retours entre l’extérieur de la propriété et le jardin, avant de partir manger, et qu’il ne pouvait pas se douter que les chiens ne seraient plus enfermés à son retour. Les juges lausannois ont estimé que le devoir de prudence avait été bafoué sur de nombreux points le jour où l’attaque s’est produite. Le TF n’a pas non plus suivi les recourants qui contestaient la gravité des lésions et réclamaient qu’elles soient qualifiées de simples.

La condamnation du fils, également poursuivi pour infraction à la loi sur la protection des animaux, à 150 jours-amende ferme est donc confirmée, tout comme celle du père à 90 jours-amende avec sursis et à une amende de 1000 francs. Ils devront par ailleurs payer chacun 1200 francs de frais de justice, en plus des dédommagements alloués en appel à la victime.