Vaud pourrait retirer les voitures de 49 réfugiés ukrainiens 

De son côté, l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a 49 véhicules de marques diverses dans le collimateur, dont la valeur moyenne s’élève à près de 9000 francs, après déduction des frais d’importation. Si la différence entre la valeur résiduelle du véhicule et la franchise de fortune (ce que la personne peut garder de sa fortune tout en touchant les prestations d’assistance) est positive, l’EVAM considère que le véhicule sort du lot. Cette franchise se situe entre 1000 et 5000 francs, en fonction de la taille du ménage notamment.

«Chaque situation reste à examiner. Les familles concernées disposent d’un délai de 3 mois pour vendre leur véhicule ou faire valoir un motif impérieux», indique l’EVAM, qui compte 5850 bénéficiaires de nationalité ukrainienne. Les premières lettres d’information ont été envoyées aux réfugiés ukrainiens début mai. «D’après les premiers retours, les dommages mécaniques ou liés à la carrosserie ne sont pas pris en considération dans nos estimations et de nombreuses personnes souhaitent garder leur véhicule, dans l’intention de rentrer en Ukraine.»

Pour estimer la valeur d’un véhicule, l’État genevois se base sur la cote argus après vérification de l’état de la voiture. Dans le canton de Vaud, la plupart des véhicules ont été évalués à l’aide d’Eurotax sur la base de la carte grise et du kilométrage, tandis que les autres ont été évalués via des sites comparatifs comme Comparis.ch ou Autoscout24.

Pas de vente exigée sur Genève

Dans le canton de Genève, sur plus de 3170 permis S enregistrés au centre d’aide sociale, une vingtaine de cas se distinguent. Mais «la majorité des véhicules concernés correspondent à un besoin et n’ont pas une valeur excessive. Nous dérogeons jusqu’à environ 10’000 francs pour une famille. Deux dérogations ont été effectuées à ce jour», a détaillé lundi Bernard Manguin, responsable médias de l’Hospice général. La vente n’est donc pas obligatoire pour cette vingtaine de propriétaires. Le communicant ajoute que les vérifications sont toujours en cours parmi les personnes arrivées en Suisse il y a plus de 12 mois.