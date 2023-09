Vaud: Près de 250 millions de déficit envisagé

«Dans un contexte de ralentissement économique et de renchérissement marqué, l’Etat de Vaud s’efforce de maintenir la stabilité et de préserver les équilibres», peut-on lire en préambule du communiqué diffusé par le Conseil d’Etat, à propos du budget 2024 du canton.

Près de 100 millions pour l’enseignement et la formation

Tandis qu’il table sur un déficit de 249 millions, le Conseil d’Etat vaudois allouera quelque 230 millions à l’indexation des salaires et à d’autres mesures salariales dans les domaines public et parapublic. Parmi les autres efforts importants consentis par le Canton, 98 millions seront alloués dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle. Quelque 89 autres millions figurent au budget de l’action sociale, notamment pour les subsides.

Le budget des investissements 2024 prévoit des dépenses brutes, de nouveaux prêts et de nouvelles garanties pour un total de 1116 millions, soit 99 millions de plus qu’au budget 2023. «Ce niveau d’investissement jamais atteint précédemment participe à la politique de soutien du Conseil d’Etat à l’économie du canton, avec une hausse sensible des moyens pour adapter les établissements sanitaires, renforcer les infrastructures de mobilité et développer les transports publics», explique le Conseil d’Etat. Au final, la dette projetée devrait s’élever à 600 millions en 2024, malgré le déficit budgétaire et les investissements consentis.