Vaud: Procès ajourné à cause d’une instruction lacunaire

«On bricole pour juger un bonhomme dont on va broyer la vie! Là, on va faire du cheni!» Avocat d’un jeune en détention provisoire depuis plus d’une année et poursuivi notamment pour viol, séquestration et mise en danger de la vie d’autrui, Me Matthieu Genillod avait annoncé la couleur en pointant du doigt l’instruction menée par la procureure Laurence Brenlla, mardi au Tribunal criminel d’Yverdon. L’avocat avait demandé un ajournement du procès pour un complément d’instruction.