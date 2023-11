Vaud: Protections hygiéniques gratuites bientôt dans les écoles de Nyon

Pas moins de 36 distributeurs de protections hygiéniques gratuites vont être installés dans les écoles nyonnaises. Ainsi en a décidé, le conseil communal lundi soir, selon «La Côte». Cette mesure coûtera 22’000 francs par an et sera complétée par des ateliers visant à informer et sensibiliser. Objectif: lutter contre la précarité menstruelle. Dans ce même but, en 2021, la Ville de Genève avait mis en place une quarantaine de distributeurs dans des espaces de quartier, des bibliothèques ou encore des musées.