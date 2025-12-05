Un gendarme licencié pour racisme dans des groupes WhatsApp à Lausanne

Un membre de la police cantonale a été mis à la porte pour avoir participé aux groupes au contenu raciste et antisémite, révélés par la Ville de Lausanne en 2023.

Vaud : Rattrapé par le scandale des WhatsApp, un gendarme a été licencié

Un gendarme de la police cantonale a perdu son job récemment pour sa participation dans les groupes WhatsApp internes qui ont défrayé la chronique. 20min/François Melillo

Un gendarme a été licencié par l’État de Vaud pour sa participation à des groupes WhatsApp contenant des messages à caractère raciste et antisémite. L’information, révélée par la RTS, fait suite aux enquêtes internes lancées après la révélation de l’affaire en 2023. L’homme concerné a travaillé plusieurs années pour la police de Lausanne, avant de rejoindre Police Riviera en 2020, puis la gendarmerie vaudoise en 2022. Il était membre des deux groupes de discussion incriminés à l’époque où il était en poste à Lausanne. L'homme peut toutefois encore recourir contre son licenciement.

Une capture d’écran datant d’octobre 2018 aurait notamment pesé dans la décision. On y voit un policier tenant une plaquette nazie, et le gendarme licencié réagir par un message: «Je la prends si le gars la vend!» Huit autres agents, actuellement en poste à la police de Lausanne, font également l’objet de procédures disciplinaires.

L’affaire a aussi des répercussions sur la police de l’Ouest lausannois. Un caporal, ancien policier lausannois et membre actif des groupes WhatsApp, y travaille depuis 2024. Il a été temporairement retiré du terrain et affecté à des tâches administratives, en attendant que la direction puisse analyser les échanges concernés, ce à quoi l’agent, via son avocat, s’oppose.