Campagne : Vaud recherche 600 nouveaux curateurs et curatrices

Le canton a lancé la campagne «J’ai choisi» qui consiste à trouver des personnes intéressées par des tâches de curatelle et prêtes à donner un peu de temps libre aux personnes vulnérables.

Le canton de Vaud lance une campagne de recrutement pour trouver de nouvelles curatrices et curateurs . Quelque 600 volontaires supplémentaires sont nécessaires pour 2021.

L’objectif de cette nouvelle campagne, qui porte le slogan «J’ai choisi», consiste à «réunir une diversité de profils qui permettent de répondre aux besoins des personnes au bénéfice d’une mesure de protection», écrit lundi l’Etat de Vaud dans un communiqué. Lors des deux premières opérations de recrutement, en 2017 et 2019, environ 3000 personnes s’étaient annoncées.

La nouvelle campagne se déploiera via des dépliants, des affichettes dans les transports publics, des annonces médias, ainsi que sur internet et les réseaux sociaux. Cette action vise «à susciter la solidarité» pour que des volontaires «mettent leurs compétences et un peu de leur temps libre au service de personnes vulnérables», poursuit le communiqué.