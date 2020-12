Coronavirus : Vaud renforce son traçage et appelle à se faire tester

Les autorités vaudoises constatent actuellement une «baisse anormale et illogique» du nombre de tests, alors que le taux de positivité reste haut.

Avec le recul des contaminations à quelque 350 cas par jour et le renforcement de ses effectifs, Vaud assure à nouveau un traçage plus complet. Ses équipes travaillent sept jours sur sept et comptent 194 traceurs, 20 astreints de la Protection civile et 25 superviseurs pour les arbitrages médicaux. Elles recevront le renfort de 50 ETP (Equivalent temps plein) dès le 11 janvier.