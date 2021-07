Vaccination contre le Covid-19 - Vaud revoit légèrement son calendrier de fermeture des centres

Plus d’un Vaudois sur deux est vacciné

Jusqu’à ce vendredi 30 juillet, 852 ’ 000 doses ont été administrées à la population résidant dans le canton de Vaud, ce qui représente plus de 473’000 personnes ayant reçu une dose et plus de 380 ’ 000 ayant reçu les deux. Au total plus de 70% de la population éligible (16 ans et plus) a été vaccinée ou est inscrite pour recevoir une dose, ce qui représente 58% de la population totale.