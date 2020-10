Pandémie : Vaud se fait épauler par un conseil scientifique Covid-19

Un nouveau dispositif Covid-19 incluant l’Office du médecin cantonal et divers experts viendra en appui au Conseil d’État vaudois afin de lui proposer des actions spécifiques dans sa lutte contre la pandémie. Un premier bilan sera tiré en fin d’année.

Vaud compte proportionnellement, avec Genève, le plus grand nombre de cas de coronavirus. Avec ce Conseil scientifique, composé de compétences scientifiques et universitaires locales, le Conseil d’État veut «ancrer son action sur des bases scientifiques solides», annonce mercredi le canton dans un communiqué.

Ce Conseil scientifique est chargé de proposer des actions spécifiques et d’évaluer les mesures prévues dans le canton. Il se réunira régulièrement et un premier bilan sera tiré en fin d’année.

Lien avec la recherche

Ce Conseil est présidé par le directeur général d’Unisanté, Jacques Cornuz, qui très engagé dans la recherche sur le virus, rappelle le communiqué. Il comprend dix membres, dont les professeurs Valérie D’Acremont (Santé numérique et globale), Thierry Calandra (maladies infectieuses), Giuseppe Pantaleo (Laboratoire et pathologie), Giorgio Zanetti (vice-recteur de l’UNIL) et Didier Trono (virologie et génétique, membre de la Task force fédérale).