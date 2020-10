Loi fédérale : Vaud supprime la taxe sur les jeux d’argent

Le canton de Vaud s’adapte à la nouvelle loi fédérale et va supprimer la taxe de 6% perçue sur tous les jeux d’argent sur son territoire.

Les conseillers d’Etat Philippe Leuba (sports) et Cesa Amarelle (culture) ont présenté mardi devant la presse à Lausanne le projet de la nouvelle loi d’application vaudoise qui doit répondre aux exigences de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) acceptée en juin 2018 par 73% des voix. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et le délai accordé aux cantons pour adapter leur arsenal législatif en la matière avait été fixé pour la fin 2020.

Le principal changement pour Vaud va consister à supprimer la taxe de 6% qui était perçue sur tous les jeux d’argent dans le canton, notamment sur la vente des billets de loterie et les paris sportifs. Cela représente une somme de plus ou moins 20 millions de francs, selon les années, qui étaient entièrement affectés dans les caisses générales de l’Etat.

Plafonnement à 25%

Les bénéficiaires potentiels seront par exemple l’action sociale, la santé, les personnes âgées, la jeunesse, l’éducation, la formation et la recherche, la culture, le sport, le tourisme ou la promotion économique. Un règlement d’application encadrera et clarifiera le fonctionnement de cet organe et l’attribution de l’argent, qui sera systématiquement préavisée, ont assuré Mme Amarelle et M. Leuba.