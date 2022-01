Vaud supprime l’obligation du masque en extérieur

Un bol d’air frais dans cette pandémie: dès ce vendredi 28 janvier, il ne sera plus obligatoire de porter le masque en extérieur dans les zones urbaines très fréquentées du canton de Vaud, comme les marchés et certaines rues marchandes. Le Conseil d’État vaudois a annoncé ce 27 janvier, avoir pris cette décision «au vu de la situation épidémiologique».

Les infections continuent toutefois d’augmenter dans le canton, plus de 28 000 nouvelles par semaine. Le Conseil d’État estime que «le pic de la 5e vague n’est sans doute pas encore atteint». Mais plus de 90% des cas sont dus au variant Omicron, très contagieux, mais qui entraîne beaucoup moins souvent des formes graves du Covid-19, en particulier chez les personnes complètement vaccinées. Et plus de 93% des personnes de plus de 65 ans, qui présentent davantage de risques de complications, sont aujourd’hui vaccinées.