Vaccination - Vaud tente de «faire tomber toutes les barrières pour les jeunes»

Le centre de vaccination de Beaulieu, à Lausanne, a ouvert spécialement ce lundi pour les élèves des écoles professionnelles à pleins temps et les gymnasiens lausannois. «Comme les tests antigéniques vont devenir payants à partir d’octobre, j’ai opté pour la vaccination», explique Bryan, 18 ans. Eviter de payer le dépistage si l’on n’a pas de symptômes, c’est aussi ce qui a poussé Esmeralda, 19 ans, à faire le pas. À la base contre le vaccin, elle craignait de ne plus pouvoir vivre normalement sans certificat Covid. «L’école nous payait le transport pour venir ici, donc j’ai profité de faire ça aujourd’hui», ajoute l’étudiante.

Pas là pour profiter des congés offerts

Ils ne sont que peu a avoir séché les cours, profitant des deux heures de congé accordées par le Canton pour recevoir leur piqûre. «J’ai de toute façon congé avant midi le lundi», confie Igor. Ayant des «cours importants» en début de semaine, cet étudiant de l’ETML n’a pas voulu les manquer et il est venu à Beaulieu sur son temps libre. «J’ai peur des piqûres, et puis j’attendais de voir les effets secondaires sur les autres avant de me lancer», glisse à son tour Audrey, élève au Gymnase de Beaulieu, qui a pu s’appuyer sur l’expérience de ses camarades, la plupart d’entre eux ayant déjà reçu leurs doses.

Alors que de plus en plus de jeunes se retrouvent aux soins intensifs à cause du virus, une autre étudiante venue accompagner ses deux camarades de classe à Beaulieu ne les a en revanche pas suivi dans leur choix. «Je me vaccinerai quand j’en aurai besoin», dit-elle. Les efforts du Canton ne changeront rien pour celle qui ne voit pas encore l’urgence de la situation. Une vaccination mobile sera proposée directement dans les écoles professionnelles et les gymnases hors Lausanne d’ici au 15 octobre.