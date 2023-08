Trains supprimés entre Pully et Lutry au moins jusqu’à midi

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne – Brig est interrompu lundi matin entre Pully et Lutry (VD), à cause d’un accident de personne. La perturbation va durer au moins jusqu’à midi, informent les chemins de fer fédéraux. Les lignes IR90, S4, S3, S2, S1 sont concernées. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. Les CFF recommandent aux usagers de s’informer des changements en ligne.