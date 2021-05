Cauchemar en cuisine - Vaud: un couple de restaurateurs s’en sort avec une simple amende

Scènes d’horreur

Les inspecteurs vaudois ont répertorié d’autres manquements lors de ce contrôle d’hygiène: des tiroirs crasseux, des moisissures, des éclats de verre, de la poussière et même un citron recouvert de moucherons. Il ont aussi constaté la présence de cartons sales, des appareils à congeler entièrement recouverts de glace et non fermés, une machine à glaçons située à côté d’une poubelle pas fermée non plus et des habits et chaussures sales en vrac. Pour finir, cerise sur le gâteau, c’est le thon frais proposé pour le tartare qui n'est pas congelé!