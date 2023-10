Un motard de 79 ans grièvement blessé suite à un accident sur l’A1

Dimanche vers 16 h 10, un automobiliste de 60 ans circulait sur l’A1 de Payerne en direction d’Avenches. À la hauteur de la commune de Corcelles-près-Payerne, après un dépassement, il s’est rabattu sur la voie de droite et a heurté un motocycliste, âgé de 79 ans, qui circulait normalement sur cette voie. Le motocycliste a alors lourdement chuté et son deux-roues a terminé sa course hors de la chaussée, indique la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Grièvement blessé, le motard a été pris en charge et héliporté dans un hôpital.