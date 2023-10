Vaud: Un Vaudois échappe à la prison au Pérou et trouve refuge à Morges

Un Vaudois a été condamné à 7 ans de prison au Pérou cette année, reconnu coupable d’avoir tué sa femme. Selon une enquête de «24 heures» parue lundi, les faits remontent à juillet 2019 et avaient fait les gros titres de la presse péruvienne sans être relayés sous nos latitudes. Après une dispute lors d’une soirée bien arrosée, le prévenu, qui a grandi et vécu dans la région de Morges, est monté dans sa voiture et a fait une marche arrière sur une vingtaine de mètres alors que son épouse s’accrochait au véhicule.