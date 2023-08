Le CHUV propose une app pour le suivi à distance des patients

Les patients qui quittent l’hôpital pour retourner à leur domicile se retrouvent souvent avec beaucoup d’informations liées à leur suivi médical après une hospitalisation ou des soins ambulatoires. L’application CHUV@home leur permet de recevoir des conseils personnalisés et un suivi de la part d’une équipe d’infirmières 24h/24h et 7j/7. «Un patient ne se souvenait par exemple plus de quand il devait commencer la physiothérapie après son opération. Je lui ai répondu dans l’heure. Les patients sont rassurés car un contact à la fois humain et professionnel est possible en tout temps», relève Laetitia Accrombessi Adjaoute, infirmière au Centre de télésuivi. «L’état de santé des patients est surveillé à distance, par exemple pour la douleur ou l’évolution d’une cicatrice. Des questions sont envoyées pendant environ une semaine via l’application. Si l’une des réponses génère une alerte, les infirmières du Centre de télésuivi sont immédiatement informées et contactent le patient et le médecin responsable», précise le CHUV.