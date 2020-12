Coronavirus : Vaud vaccinera dès mercredi

Le canton de Vaud anticipe le début de sa campagne de vaccination qui commencera finalement mercredi. La vaccination est gratuite et comprend deux injections espacées de quatre semaines.

Comme d’autres cantons, Vaud anticipe le début de sa campagne de vaccination. À partir du 30 décembre, des équipes mobiles vont se rendre graduellement dans des EMS et d’autres institutions du canton pour y vacciner les résidents et le personnel qui en prend soin.

Courrier et hotline

Les personnes de 75 ans et plus recevront un courrier les informant de la possibilité de se faire vacciner, ainsi qu’une marche à suivre détaillée pour s’inscrire. Elles peuvent obtenir plus d’informations via la hotline du canton (058 715 11 00).