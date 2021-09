Lausanne - Vaud veut donner un coup de jeune au Palais de Rumine

Un seul musée pour les sciences naturelles

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) de regroupement des musées cantonaux en «pôles forts et attractifs», indique le communiqué des autorités mardi: l’Histoire en 2019, avec l’intégration du Musée monétaire cantonal au sein du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH); les Arts visuels et plastiques en 2021, avec la constitution de la Fondation de droit public Plateforme 10 comprenant le Musée cantonal des Beaux-Arts, le Musée de l’Elysée et le mudac; et bientôt les Sciences naturelles avec la création d’un Muséum cantonal. La réunion des collections cantonales de géologie, de zoologie et de botanique constituera, avec plus de six millions d’objets physiques ou numériques conservés, le troisième plus important fonds de ce type en Suisse.