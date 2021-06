Plan climat - Vaud veut remplacer le béton par du bois

«Nous agissons pour les générations futures et on essaie d’embarquer tout le monde.» C’est ce qu’a déclaré devant la presse la conseillère d’État vaudoise Béatrice Métraux lors de la présentation des nouvelles mesures du Plan climat cantonal. La promotion du bois indigène et l’adaptation de la forêt aux changements climatiques sont les actions phares de ce nouveau paquet estimé à 34 millions. Ce crédit fait partie des 173 millions de francs d’investissements réservés au Plan climat qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 60% d’ici à 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050.