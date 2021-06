Etat de Vaud : Vaud veut réviser ses règles relatives aux marchés publics

Le Conseil d’Etat a soumis au Grand Conseil un nouveau cadre pour les marchés publics. Il aimerait, entre autre, favoriser la prise en compte du développement durable et des aspects sociaux.

L’accord – adopté par les chambres fédérales en juin 2019 – devrait permettre une harmonisation et la prise en compte d’aspects qualitatifs et de développement durable dans l’adjudication des marchés. L’Etat de Vaud avance que l’AIMP 2019 devrait optimiser le régime légal actuel et le rendre plus transparent.