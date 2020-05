Coronavirus

Vaud veut tester toutes les personnes symptomatiques

En étendant les tests à toute la population, le Canton de Vaud veut «bloquer le plus vite possible la chaîne de transmissions».

«Nous visons un groupe de personnes qui n'est pas encore allé se faire tester, car c'est ce qui lui était demandé jusqu'ici», a indiqué mercredi la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz lors d'un point presse. Elle a rappelé qu'au plus fort de la crise, seules les personnes à risque devaient se faire tester.

«Inégalité de traitement»

En étendant les tests à toute la population, l'objectif consiste à «bloquer le plus vite possible la chaîne de transmissions», a précisé la cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS).